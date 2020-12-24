Англия. Кубок лиги 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кавани и Марсьяль полакомились «ирисками»: «Манчестер Юнайтед» дожал «Эвертон» и вышел в полуфинал Кубка Лиги

24 Декабря 2020, 00:54,

Global Look Press

Четвертьфинал Кубка английской лиги свёл в Ливерпуле друг против друга команды из группы лидеров АПЛ – «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Протокол игры  
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед
    88' Кавани Эдинсон (0:1)
    90' Марсьяль Антони (0:2)
Ольсен Робин Коулмэн Шеймус Мина Йерри Кин Майкл Годфри Бен Дукуре Абдулай   89' (Тосун Дженк (   89') Гомеш Андре   58' (Дэйвис Том (   58') Айуоби Алекс Сигурдссон Гильфи Ришарлисон   56' (Бернард Дуарте (   56') Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Пикфорд Джордан Кенни Джонджо Холгейт Мэйсон Гордон Энтони
Хендерсон Дин Туанзебе Аксел   90' Байи Эрик Магуайр Гарри Теллес Алекс   84' (Шоу Люк (   84'   90') Погба Поль   57' Матич Неманья Гринвуд Мэйсон   67' (Рэшфорд Маркус (   67') Фернандеш Бруну Ван де Бек Донни   67' (Марсьяль Антони (   67'   90') Кавани Эдинсон
Запасные: Фосу-Менса Тимоти Грант Ли Лингард Джесси Фред Сантос
23 декабря. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

Насчёт Кубка английской лиги можно много спорить, но факт, что этот турнир есть. Считать его лишним или нелишним соревнованием – право каждого. В данном случае Карло Анчелотти и Уле-Гуннар Сульшер отнеслись к Кубку лиги вроде как нормально, то бишь не стали выставлять откровенно вторые составы. Правда, в старт попали два вратаря, не считающиеся в своих командах первыми номерами, – Ольсен и Хендерсон. И мерсисайдцы сыграли как-то слишком закрыто.

С первых минут оформилось тотальное преимущество «Ман Юнайтед». «Эвертон» в созидании вообще не участвовал, он только разрушал. «Красные дьяволы» накатывались на чужие ворота не постоянно, а периодически. Погба пижонил, отдавая пас под удар пяточкой, Кавани безуспешно пытался поймать дальним ударом чуть покинувшего створ Ольсена. Немного позже голкипер «Эвертона» сам поиграл с судьбой, чуть не подарив мяч Кавани, а потом отразил три удара Эдинсона во вратарский ближний угол.

На 21-й минуте наконец прорезалась более-менее острая атака «Эвертона». Сигурдссон продрался к чужим воротам по левому полуфлангу, оставив не у дел Погба и Матича, но попал мячом в другого соперника. Впрочем, следующая пара шансов снова оказалась на счету «Манчестера». На 25-й минуте Теллес навесил с левого фланга, и Гринвуд в прыжке рыбкой подсёк мяч рядом с правым углом. Погба тоже пытался забить головой, но не падая на газон, и отправил мяч в руки Ольсену. Дальше мерсисайдцы снова чуть прибавили впереди, и Хендерсону пришлось вытаскивать из-под перекладины мощный выстрел Сигурдссона со штрафного.

Во втором тайме мячом практически безраздельно владел «Юнайтед», а «ириски» терпеливо оборонялись в надежде на серию пенальти. Игра манкунианцев посерела, они начали вязнуть в середине поля и перестали доводить дело даже до полумоментов. В общем, наблюдался скучный футбол, который стереотипно клубам из Английской Премьер-лиги не присущ. Но своё дело сыграла концовка. Теллес с опасного штрафного пальнул выше створа, Сигурдссон не встретился с мячом, пробуя нанести удар головой в падении. А на 88-й минуте «Эвертон» провалился в середине поля, за что заплатил высокую цену. Никого не было рядом с Марсьялем, когда он разгонял атаку «МЮ», и Кавани после его передачи упаковал мяч дальним ударом в левый нижний угол (0:1).

«Манчестер Юнайтед» всё-таки дожал своего соперника, и, наверное, это справедливо. Манкунианцы гораздо больше атаковали и сильнее хотели выиграть в основное время, чем «Эвертон». У «ирисок» же не получилось сохранить концентрацию в решающий момент. Они попытались аврально отквитать пропущенный мяч, пошла открытая игра, и в конце компенсированного времени Марсьяль установил окончательный счёт 0:2, реализовав на левом полуфланге рандеву с Ольсеном. «МЮ» теперь в полуфинале Кубка лиги.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Манчестер Юнайтед, Эвертон, Кубок Английской Лиги
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола