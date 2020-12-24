Кавани и Марсьяль полакомились «ирисками»: «Манчестер Юнайтед» дожал «Эвертон» и вышел в полуфинал Кубка Лиги

Четвертьфинал Кубка английской лиги свёл в Ливерпуле друг против друга команды из группы лидеров АПЛ – «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Насчёт Кубка английской лиги можно много спорить, но факт, что этот турнир есть. Считать его лишним или нелишним соревнованием – право каждого. В данном случае Карло Анчелотти и Уле-Гуннар Сульшер отнеслись к Кубку лиги вроде как нормально, то бишь не стали выставлять откровенно вторые составы. Правда, в старт попали два вратаря, не считающиеся в своих командах первыми номерами, – Ольсен и Хендерсон. И мерсисайдцы сыграли как-то слишком закрыто.

С первых минут оформилось тотальное преимущество «Ман Юнайтед». «Эвертон» в созидании вообще не участвовал, он только разрушал. «Красные дьяволы» накатывались на чужие ворота не постоянно, а периодически. Погба пижонил, отдавая пас под удар пяточкой, Кавани безуспешно пытался поймать дальним ударом чуть покинувшего створ Ольсена. Немного позже голкипер «Эвертона» сам поиграл с судьбой, чуть не подарив мяч Кавани, а потом отразил три удара Эдинсона во вратарский ближний угол.

На 21-й минуте наконец прорезалась более-менее острая атака «Эвертона». Сигурдссон продрался к чужим воротам по левому полуфлангу, оставив не у дел Погба и Матича, но попал мячом в другого соперника. Впрочем, следующая пара шансов снова оказалась на счету «Манчестера». На 25-й минуте Теллес навесил с левого фланга, и Гринвуд в прыжке рыбкой подсёк мяч рядом с правым углом. Погба тоже пытался забить головой, но не падая на газон, и отправил мяч в руки Ольсену. Дальше мерсисайдцы снова чуть прибавили впереди, и Хендерсону пришлось вытаскивать из-под перекладины мощный выстрел Сигурдссона со штрафного.

Во втором тайме мячом практически безраздельно владел «Юнайтед», а «ириски» терпеливо оборонялись в надежде на серию пенальти. Игра манкунианцев посерела, они начали вязнуть в середине поля и перестали доводить дело даже до полумоментов. В общем, наблюдался скучный футбол, который стереотипно клубам из Английской Премьер-лиги не присущ. Но своё дело сыграла концовка. Теллес с опасного штрафного пальнул выше створа, Сигурдссон не встретился с мячом, пробуя нанести удар головой в падении. А на 88-й минуте «Эвертон» провалился в середине поля, за что заплатил высокую цену. Никого не было рядом с Марсьялем, когда он разгонял атаку «МЮ», и Кавани после его передачи упаковал мяч дальним ударом в левый нижний угол (0:1).

«Манчестер Юнайтед» всё-таки дожал своего соперника, и, наверное, это справедливо. Манкунианцы гораздо больше атаковали и сильнее хотели выиграть в основное время, чем «Эвертон». У «ирисок» же не получилось сохранить концентрацию в решающий момент. Они попытались аврально отквитать пропущенный мяч, пошла открытая игра, и в конце компенсированного времени Марсьяль установил окончательный счёт 0:2, реализовав на левом полуфланге рандеву с Ольсеном. «МЮ» теперь в полуфинале Кубка лиги.

Кирилл Иванцов