Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Брукс вылечился от рака

03 Мая 2022 • 18:28 Комментировать (1)
Борнмут
...
Ноттингем Форест
2.30 3.35 3.15
Через 1 ч. 49 мин.

Полузащитник «Борнмута» Дэвид Брукс прошёл успешный курс терапии от лимфомы второй стадии. 24-летний валлиец боролся с болезнью начиная с октября 2021 года, когда врачи поставили ему диагноз.

Сегодня «Борнмут» ожидает важнейший матч в Чемпионшипе, который может гарантировать «вишенкам» возвращение в АПЛ. Если команда Скотта Паркера обыграет «Ноттингем Форест», то оформит возвращение в элитный дивизион. Если проиграет – спустится на третью строчку.

Напомним, что Дэвид Брукс является воспитанником «Манчестер Сити». Валлиец числился в академии клуба до 2015 года, после чего перебрался в «Шеффилд Юнайтед». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Дэвид Брукс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.05  21:00 Борнмут ... Ноттингем Форест 1.97 3.30 3.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Мая
18:42 · Англия. Премьер-лига
Карвалью о переходе в «Ливерпуль»: «Посмотрим, что произойдёт»
18:28 · Англия. Чемпионшип
Брукс вылечился от рака 1
14:02 · Англия. Премьер-лига
Президент «Фулхэма»: «Мы хотели сохранить Карвалью»
01:08 · Англия. Чемпионшип
Митрович побил легендарный рекорд по количеству голов в Чемпионшипе
02 Мая
23:07 · Англия. Чемпионшип
«Фулхэм» повторил достижение «Манчестер Сити» 20-летней давности
22:09 · Англия. Чемпионшип
«Мидлсбро» пожизненно дисквалифицировал мальчика и его отца
30 Апреля
08:56 · Англия. Чемпионшип
Игрок из 4-й лиги Англии пропустит матч из-за застрявшей в ухе ватной палочки
29 Апреля
20:25 · Англия. Чемпионшип
Макси Лопес может стать акционером английского клуба
26 Апреля
21:15 · Англия. Чемпионшип
«Суонси» — «Борнмут»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:3
23 Апреля
09:37 · Англия. Чемпионшип
«Барнсли» вылетел из Чемпионшипа
20 Апреля
17:47 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Сити» Дойл заинтересовал «Борнмут»
00:04 · Англия. Чемпионшип
Митрович - первый за последние 30 лет игрок, забивший сорок мячей за сезон
18 Апреля
23:19 · Англия. Чемпионшип
Руни заявил о желании вернуть «Дерби Каунти» в Чемпионшип
22:31 · Англия. Чемпионшип
«Дерби Каунти» опустился в третий дивизион впервые с 1986-го года
20:15 · Англия. Чемпионшип
Руни с «Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа
Все новости
Рекомендуем