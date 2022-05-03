Брукс вылечился от рака

Полузащитник «Борнмута» Дэвид Брукс прошёл успешный курс терапии от лимфомы второй стадии. 24-летний валлиец боролся с болезнью начиная с октября 2021 года, когда врачи поставили ему диагноз.

Сегодня «Борнмут» ожидает важнейший матч в Чемпионшипе, который может гарантировать «вишенкам» возвращение в АПЛ. Если команда Скотта Паркера обыграет «Ноттингем Форест», то оформит возвращение в элитный дивизион. Если проиграет – спустится на третью строчку.

Напомним, что Дэвид Брукс является воспитанником «Манчестер Сити». Валлиец числился в академии клуба до 2015 года, после чего перебрался в «Шеффилд Юнайтед».