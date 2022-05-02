«Фулхэм» вернулся, а за остальные путёвки сумасшедшая борьба: Расклады на финиш Чемпионшипа

В английском Чемпионшипе на финише сумасшедшая интрига. Пока только «Фулхэм» обеспечил себе место в Премьер-лиге, а за остальные места идёт серьёзная борьба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится раскладами.

Интрига в Чемпиошипе действительно сумасшедшая, но только не за первую строчку. «Фулхэм» возвращается в Премьер-лигу, заранее обеспечив себе место в топ-2. Подопечные Марку Силвы заранее решили все свои вопросы. В последних матчах «дачники» выиграли лишь раз, но это их не смущает, так как они обеспечили повышение в классе. Митрович забил 41 гол и сделал 7 ассистов, Гарри Уилсон имеет статистику 10+17. Пожалуй, это главные лидеры. Конечно, ещё надо отметить 19-летнего Карвалью (9+7), и его грядущий уход летом, который, очевидно, станет серьёзной потерей.

А вот кто с «Фулхэмом» шагнёт в элиту – пока большой вопрос. Если смотреть на таблицу, то претендентов трое, но у одного их них шансы почти из области фантастики.

Место Команда М О РМ 2 «Борнмут» 44 82 +33 3 «Ноттингем Форест» 44 79 +34 4 «Хаддерсфилд» 45 79 +15

Очевидно, что у «Хаддерсфилда» шансы абсолютно теоретические. Даже при равенстве очков ключевым показателем будет разница забитых и пропущенных мячей, а тут шансов у подопечных Карлоса Корберана в общем нет.

Что касается «Борнмута» и «Ноттингема», то ключевым станет очный матч, который 3 мая пройдёт на поле первых. Конечно, будут ещё поединки заключительного 46-го тура. В них «Борнмут» примет «Милуолл», а «Ноттингем» поедет в Халл. Однако в очной встрече каждая из команд может получить стратегическое преимущество. Пока у «Борнмута» больше очков, зато у «Ноттингема» уже лучше разница мячей. Первых возглавляет перспективный английский тренер Скотт Паркер, которого очень хочется увидеть в элите. Правда, дружина валлийца Стива Купера вряд ли с этим согласна.

Кто будет играть в плей-офф, кроме «Хаддерсфилда» и неудачника предстоящей борьбы за прямую путёвку, тоже пока непонятно. Формально там также четыре претендента на два места, но один – фантастический:

Место Команда М О РМ 5 «Лутон» 44 72 +14 (62-48) 6 «Шеффилд Юнайтед» 45 72 +14 (59-45) 7 «Мидлсбро» 45 70 +12 8 «Миллуолл» 45 69 +9

«Миллуолл» шансы имеет, но сугубо теоретические. Лондонцам надо победить «Борнмут», дождаться осечек сразу двух команд, которые идут выше, и отыграть приличную разницу в мячах. Наверное, это всё же маловероятно.

Лучше всех шансы у «Лутона», у которого есть в запасе матч. Соперником будет «Фулхэм», который уже расслабился. Если же этот матч выиграть не получится, то будет ещё поединок против «Рединга», который идёт на 21-м месте, но уже обеспечил себе сохранение прописки и ни на что не претендует.

Интересно, что и «Шеффилду» в последнем туре предстоит игра против всё того же «Фулхэма». «Мидлсбро» остаётся надеться лишь на то, что «дачники» захотят закончить сезон на мажорной ноте и отнимут очки. Самим же им в последнем туре предстоит сыграть против «Престона», который застрял в середине таблицы.

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Интересно, что в подвале турнирной таблицы борьбы никакой. «Барнсли», «Питерборо» и «Дерби» уже обеспечили себе понижение в классе. Их заменят «Уиган» и «Ротерхэм», а третьего счастливчика определит плей-офф, в который пробились «МК Донс», «Шеффилд Уэнсдей», «Сандерленд» и «Уикомб».

Роман Андреев