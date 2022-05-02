«Фулхэм» повторил достижение «Манчестер Сити» 20-летней давности

Английский «Фулхэм» эффектно обеспечил себе место в английской Премьер-Лиге, разгромив в очередном матче «Лутон» со счетом 7:0. Это случилось после того, как в предыдущем туре «Фулхэм» неожиданно уступил дома «Ноттингем Форесту» с минимальным счетом. Более того, «Фулхэм» стал первым клубом за последние двадцать лет, который забил сто и более голов в Чемпионшипе.

А предыдущим обладателем этого достижения был.... «Манчестер Сити» в сезоне 2001/2002, тогда клуб забил 108 голов. Двадцать лет назад нынешний гранд английского футбола влачил достаточно незавидное существование и частенько кочевал между АПЛ и Чемпионшипом.