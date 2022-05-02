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Англия. Чемпионшип

«Фулхэм» повторил достижение «Манчестер Сити» 20-летней давности

02 Мая 2022 • 23:07 Комментировать
Фулхэм
7:0
Лутон Таун
окончен

Английский «Фулхэм» эффектно обеспечил себе место в английской Премьер-Лиге, разгромив в очередном матче «Лутон» со счетом 7:0. Это случилось после того, как в предыдущем туре «Фулхэм» неожиданно уступил дома «Ноттингем Форесту» с минимальным счетом. Более того, «Фулхэм» стал первым клубом за последние двадцать лет, который забил сто и более голов в Чемпионшипе.

А предыдущим обладателем этого достижения был.... «Манчестер Сити» в сезоне 2001/2002, тогда клуб забил 108 голов. Двадцать лет назад нынешний гранд английского футбола влачил достаточно незавидное существование и частенько кочевал между АПЛ и Чемпионшипом.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Сити
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окончен Фулхэм 7:0 Лутон Таун 1.57 4.05 5.90
03.05  21:00 Борнмут ... Ноттингем Форест 1.97 3.30 3.85
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