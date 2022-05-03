Митрович побил легендарный рекорд по количеству голов в Чемпионшипе

Английский «Фулхэм» эффектно гарантировал себе возвращение в Премьер-лигу, забив семь безответных мячей «Лутону». Два из них записал на свой счет сербский нападающий Александар Митрович, который, таким образом, побил застарелый рекорд второй лиги английского чемпионата, продержавшийся почти три десятка лет.

В сезоне 1992/1993 Гай Уиттингем забил 42 гола за сезон в составе «Портсмута», и лишь сейчас его свершение перекрыл Митрович, выступающий в составе «Фулхэма» с 2018 года.

До конца сезона «Фулхэму» остался лишь один матч, в субботу команда сыграет в гостях с «Шеффилд Юнайтед».