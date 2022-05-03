«Борнмут» вышел в Премьер-лигу, обыграв прямого конкурента

В Чемпионшипе Англии завершился последний матч предпоследнего тура. За выход на второе место боролись «Борнмут» и «Ноттингем Форест». У хозяев был небольшой перевес при осторожной игре с обеих сторон. И всё решил удар Киффера Мура на 83-й минуте, который после розыгрыша штрафного не промахнулся с близкой дистанции.
«Борнмут» набрал 85 очков и вслед за «Фулхэмом» идёт в Премьер-лигу.
«Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд Таун» примут участие в плей-офф. Также туда могут попасть «Шеффилд Юнайтед», «Лутон Таун», «Мидлсбро» и даже «Миллуолл».
Протокол игры
|(1:0) Мур Киффер83'
Траверс Марк•Смит Адам•Филлипс Натаниэль•Келли Ллойд•Земура Джордан•Хефферсон Лерма 59' (Мур Киффер ( 59') •Кук Льюис•Кристи Райан 88' (Пирсон Бен ( 88') •Биллинг Филип•Энтони Джейдон 89' (Мефам Крис ( 89') •Соланке Доминик
Запасные: Вудмен Фредди•Дембеле Сирики•Брэйди Роберт•Лейрд Итан
Самба Брис•Уорролл Джо•Кук Стив 84' (Лолли Джо ( 84') •Маккена Скотт • 82'Спенс Джед • 90'Йейтс Райан•Гарнер Джеймс•Колбэк Джек 84' (Ларьи Ричи ( 84') •Синкернагель Филип 85' (Майтен Александр ( 85') •Джонсон Бреннан•Сарридж Сэм
03 мая. Стадион "Виталити" (Борнмут).