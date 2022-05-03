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Англия. Чемпионшип

«Борнмут» вышел в Премьер-лигу, обыграв прямого конкурента

03 Мая 2022 • 22:59 Комментировать
Борнмут
1:0
Ноттингем Форест
окончен

В Чемпионшипе Англии завершился последний матч предпоследнего тура. За выход на второе место боролись «Борнмут» и «Ноттингем Форест». У хозяев был небольшой перевес при осторожной игре с обеих сторон. И всё решил удар Киффера Мура на 83-й минуте, который после розыгрыша штрафного не промахнулся  с близкой дистанции.

«Борнмут» набрал 85 очков и вслед за «Фулхэмом» идёт в Премьер-лигу.

«Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд Таун» примут участие в плей-офф. Также туда могут попасть «Шеффилд Юнайтед», «Лутон Таун», «Мидлсбро» и даже «Миллуолл».

Протокол игры  
Борнмут 1:0Ноттингем Форест
(1:0) Мур Киффер83'   
Траверс МаркСмит АдамФиллипс НатаниэльКелли ЛлойдЗемура ДжорданХефферсон Лерма  59' (Мур Киффер (  59') Кук ЛьюисКристи Райан  88' (Пирсон Бен (  88') Биллинг ФилипЭнтони Джейдон  89' (Мефам Крис (  89') Соланке Доминик
Запасные: Вудмен ФреддиДембеле СирикиБрэйди РобертЛейрд Итан
Самба БрисУорролл ДжоКук Стив  84' (Лолли Джо (  84') Маккена Скотт   82'Спенс Джед   90'Йейтс РайанГарнер ДжеймсКолбэк Джек  84' (Ларьи Ричи (  84') Синкернагель Филип  85' (Майтен Александр (  85') Джонсон БреннанСарридж Сэм
Запасные: Кафу КарлушСилва АлешандреФигейреду ТобиашХорват Этан
03 мая. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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окончен Борнмут 1:0 Ноттингем Форест 2.30 3.35 3.15
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