«Борнмут» вышел в Премьер-лигу, обыграв прямого конкурента

В Чемпионшипе Англии завершился последний матч предпоследнего тура. За выход на второе место боролись «Борнмут» и «Ноттингем Форест». У хозяев был небольшой перевес при осторожной игре с обеих сторон. И всё решил удар Киффера Мура на 83-й минуте, который после розыгрыша штрафного не промахнулся с близкой дистанции.

«Борнмут» набрал 85 очков и вслед за «Фулхэмом» идёт в Премьер-лигу.

«Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд Таун» примут участие в плей-офф. Также туда могут попасть «Шеффилд Юнайтед», «Лутон Таун», «Мидлсбро» и даже «Миллуолл».