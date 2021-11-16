Галактионов поблагодарил болельщиков за поддержку после победы над Испанией

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов отреагировал на победу команды в матче квалификации ЧЕ-2023 с Испанией. Россияне одержали минимальную победу(1:0).
Специалист отметил, что поединок оказался непростым. Он рад, что после перерыва его подопечные забили решающий мяч.
«Нельзя не поблагодарить болельщиков. Они нам помогли. Спасибо большое, мы ощущали их поддержку», - цитирует Галактионова ТАСС.
Сборные России и Испании играют в группе С. Также тут выступают команды Литвы, Мальты, Северной Ирландии и Словакии.
Россияне с 15-ю очками идут вторыми после шести поединков, уступая лидерство сборной Испании (15), которая находится выше по результатам личных встреч.
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