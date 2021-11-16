Колосков прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче с Испанией

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на победу молодежной сборной России над Испанией в поединке отбора Евро-2023.

По мнению функционера, радоваться не стоит. Российская команда не показал ничего особенного.

«По сравнению с первой встречей прогресс имеется. Не боялись, играли мужественно. Не расставались бездумно с мячом, старались комбинировать.

У этих ребят есть перспективы. Надеюсь, они в будущем заиграют на высоком уровне. Этого мы от них ждем», — цитирует Колоскова Sport24.

Напомним, автором единственного гола стал Константин Тюкавин.