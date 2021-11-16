Молодёжная сборная России обыграла Испанию в центральном матче квалификации

Молодёжная сборная России провела важнейший матч с лидерами своей отборочной группы Евро-2023, командой Испании. Коллектив Михаила Галактионова создал больше моментов, чем соперник и своё давление воплотил в один забитый мяч. На 61-й минуте вышедший на замену Константин Тюкавин протащил мяч по центру и из-за пределов штрафной площади метко пробил в угол. До этого был удар Гамида Агаларова в перекладину, а также сэйвы испанского голкипера и промахи атакующих футболистов гостей - 1:0.

В турнирной таблице сборная России настигла Испанию, у команд по 15 очков после 6 матчей.