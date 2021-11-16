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Молодёжная сборная России обыграла Испанию в центральном матче квалификации

16 Ноября 2021 • 21:52 Комментировать (4)
Россия (до 21 года)
1:0
Испания (до 21 года)
окончен

Молодёжная сборная России провела важнейший матч с лидерами своей отборочной группы Евро-2023, командой Испании. Коллектив Михаила Галактионова создал больше моментов, чем соперник и своё давление воплотил в один забитый мяч. На 61-й минуте вышедший на замену Константин Тюкавин протащил мяч по центру и из-за пределов штрафной площади метко пробил в угол. До этого был удар Гамида Агаларова  в перекладину, а также сэйвы испанского голкипера и промахи атакующих футболистов гостей - 1:0.

В турнирной таблице сборная России настигла Испанию, у команд по 15 очков после 6 матчей.

Протокол игры  
Россия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года)
(1:0) Тюкавин Константин 60'    
Бориско Максим Степанов Данил Кузьмичев Иван Прохин Данила Сильянов Александр Умяров Наиль Мухин Максим Марадишвили Константин Хлусевич Даниил Севикян Эдгар Агаларов Гамид
Запасные: Будачев Иван Черников Александр Пруцев Данил Игнатов Михаил Александрович Боженов Кирилл Тюкавин Константин Кармаев Никита Иосифов Никита Сулейманов Тимур
Агиррезабала Жульен Миранда Хуан Фонтан Хосе Гильямон Уго Франсес Алехандро Туррьентес Беньят Венседор Унай Сансет Ойян Лобете Хулен Гомес Серхио Руис Абель
Запасные: Санчес Мануэль Грагера Хосе Гомес Виктор Кампос Гаспар Айеса Гайзка Каррикабуру Хон Уильямс Нико Гарсия Франсиско III Камелло Серхио
16 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная Сборная Испании Молодёжная сборная России
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
16 Ноября 2021 в 22:18
Два момента - Первый - в Москве играла у испанцев только половина состава, который был в первой игре. Полностью отсутствовала тройка нападения - Пино, Нинья и Хиль - которая организовала все четыре мяча в ворота нашей молодёжки. Второй - шесть жёлтых карточек у наших - перебор! В финальной стадии - если туда попадут - при такой грязной игре будут удаления - 100%((
Ginlik
16 Ноября 2021 в 22:14
Играли и не боялись испанцев, похвально! Мощно смотрелись в центре поля, давно не видел такого против топ сборных.
JUMPER
16 Ноября 2021 в 22:01
ай...красавы !!!
779
16 Ноября 2021 в 22:00
Вот и молодцы!
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окончен Черногория (до 19 лет) 0:4 Босния и Герцеговина (до 19 лет)
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окончен Казахстан (до 17 лет) 1:1 Уэльс (до 17 лет)
окончен Украина (до 17 лет) 3:2 Португалия (до 17 лет)
окончен Израиль (до 19 лет) 1:4 Голландия (до 19 лет)
окончен Молдова (до 19 лет) 2:2 Кипр (до 19 лет)
окончен Андорра (до 19 лет) 0:6 Швейцария (до 19 лет)
окончен Бельгия (до 19 лет) 2:2 Испания (до 19 лет)
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