Хлусевич — о матче с Испанией: Выходили побеждать. Это у нас получилось

Хавбек молодежной сборной России Даниил Хлусевич высказался по поводу победы над Испанией (1:0) в рамках отбора на Евро-2023. Решающий мяч забил Константин Тюкавин. Поединок состоялся 16 ноября.

Футболист отметил, что сборная России прессинговала соперника и показала хорошую игру. По его словам, команда вышла на поле с одной целью — победить.

«Настраивались, как и всегда. Независимо от того, Испания это или Мальта. Разницы нет. Выходили побеждать. Это у нас получилось», — цитирует Хлусевича пресс-служба РФС.

Сборные России и Испании играют в группе С. Также тут выступают команды Литвы, Мальты, Северной Ирландии и Словакии.

Россияне с 15-ю очками идут вторыми после шести поединков, уступая лидерство сборной Испании (15), которая находится выше по результатам личных встреч.