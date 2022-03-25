Винисиус забил первый гол за сборную Бразилии

Молодой бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор забил свой первый гол в составе национальной команды.

21-летний бразильский футболист помог своей команде в поединке отборочного цикла к чемпионату мира разгромить чилийцев со счётом 4:0. Винисиус отличился после передачи Антони. Для молодого форварда этот мяч стал первым в составе национальной команды. Всего в составе сборной Бразилии Жуниор провёл 12 матчей.

Напомним, что бразильская сборная уже досрочно обеспечила себе выход на предстоящий чемпионат мира в Катаре.