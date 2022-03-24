Правообладатели не предоставят «Матч ТВ» сигнал на матчи южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира

«Матч ТВ» не покажет матчи южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2022.

Как сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, правообладатели не предоставят сигнал на матчи, это решение было принято футбольными федерациями играющих стран. Таким образом, матч между сборными Бразилии и Чили, который должен был быть показан ночью, зрители федерального канала не увидят.

После шестнадцати туров сборная Бразилии занимает первое место в таблице, опережая идущую следом Аргентину на четыре зачетных балла, при этом, лидирующие сборные имеют еще один матч в запасе.