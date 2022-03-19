Ришарлисон: «Я далеко не лучший футболист мира, но на поле я готов отдать жизнь за сборную»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон прокомментировал своё возвращение в сборную Бразилии.

«Меня не было в списке приглашённых на два предыдущих сбора, что очень расстраивало меня. Это было болезненно, потому что я не представляю себя вне состава «селесао». Было трудно смириться, но я собрался и вернулся к усердным тренировкам. Все знают, как для меня важна сборная. Я точно не вхожу в число лучших игроков мира, но на поле я готов отдать жизнь, чтобы команда победила», – сказал Ришарлисон в интервью GOAL.

Сборная Бразилии сыграет против Чили и Боливии в рамках отборочного этапа Чемпионат мира. Команда досрочно отобралась на катарский мундиаль.