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Чемпионат мира по футболу 2022

Ришарлисон: «Я далеко не лучший футболист мира, но на поле я готов отдать жизнь за сборную»

19 Марта 2022 • 00:49 Комментировать
Бразилия
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Чили
1.35 4.80 9.00
25.03 02:30

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон прокомментировал своё возвращение в сборную Бразилии.

«Меня не было в списке приглашённых на два предыдущих сбора, что очень расстраивало меня. Это было болезненно, потому что я не представляю себя вне состава «селесао». Было трудно смириться, но я собрался и вернулся к усердным тренировкам. Все знают, как для меня важна сборная. Я точно не вхожу в число лучших игроков мира, но на поле я готов отдать жизнь, чтобы команда победила», – сказал Ришарлисон в интервью GOAL.

Сборная Бразилии сыграет против Чили и Боливии в рамках отборочного этапа Чемпионат мира. Команда досрочно отобралась на катарский мундиаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Сборная Бразилии Ришарлисон
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БРАЗИЛИЯ ЧИЛИ
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