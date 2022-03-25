Бразилия играючи разгромила Чили

Четыре безответных мяча забила уже обеспечившая себе место на чемпионате мира в Катаре сборная Бразилии, принимавшая дома Чили. Голы забили Неймар, Винисиус Жуниор, Коутинью и Ришарлисон.

В результате поражения Чили опустился на седьмое место в турнирной классификации отборочной группы, но сохраняет шансы на попадание в финальную часть ЧМ.