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Чемпионат мира по футболу 2022

Бразилия играючи разгромила Чили

25 Марта 2022 • 07:03 Комментировать
Бразилия
4:0
Чили
окончен

Четыре безответных мяча забила уже обеспечившая себе место на чемпионате мира в Катаре сборная Бразилии, принимавшая дома Чили. Голы забили Неймар, Винисиус Жуниор, Коутинью и Ришарлисон.

В результате поражения Чили опустился на седьмое место в турнирной классификации отборочной группы, но сохраняет шансы на попадание в финальную часть ЧМ.

Протокол игры  
Бразилия 4:0Чили
(1:0) Неймар44'   
(2:0) Винисиус Жуниор45'   
(3:0) Коутиньо Филиппе72'   
(4:0) Ришарлисон90'   
Алиссон БекерДанило ЛуисМаркиньос МаркосСилва ТьягоАрана ГильермеФред Сантос  82' (Фабиньо Энрике (  82') Каземиро Карлос   60'  82' (Родриго (  82') Антони  75' (Мартинелли Габриэл (  75') Пакета Лукас   22'  63' (Коутиньо Филиппе (  63') Винисиус Жуниор   72'  75' (Ришарлисон (  75') Неймар   62'
Запасные: Гимараэс БруноТеллес АлексМилитао ЭдерПерейра ВевертонЭверсонМело АртурАлвес Даниэл
Браво Клаудио   69'Диас Пауло   62'Медель Гари   72'Роко Энсо  46' (Монтесинос Хоакин (  46') Исла МаурисиоВидаль АртуроБаэса Клаудио  61' (Ronnie Fernandez2 (  61') Арангис Чарлес  77' (Павес Эстебан (  77') Суасо ГабриэльСанчес АлексисВаргас Эдуардо  76' (Менесес Хеан (  76')
Запасные: Фуэнсалида ХосеВегас СебастьянСебастьян Перес IIIКушчевич БенхаминНуньес МарселиноВальдес ДиегоПарра ПаблоZacarias Lopez Gonzalez
25 марта.

 

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