Бразилия играючи разгромила Чили

Четыре безответных мяча забила уже обеспечившая себе место на чемпионате мира в Катаре сборная Бразилии, принимавшая дома Чили. Голы забили Неймар, Винисиус Жуниор, Коутинью и Ришарлисон.
В результате поражения Чили опустился на седьмое место в турнирной классификации отборочной группы, но сохраняет шансы на попадание в финальную часть ЧМ.
Протокол игры
|(1:0) Неймар44'
|(2:0) Винисиус Жуниор45'
|(3:0) Коутиньо Филиппе72'
|(4:0) Ришарлисон90'
Алиссон Бекер•Данило Луис•Маркиньос Маркос•Силва Тьяго•Арана Гильерме•Фред Сантос 82' (Фабиньо Энрике ( 82') •Каземиро Карлос 60' 82' (Родриго ( 82') •Антони 75' (Мартинелли Габриэл ( 75') •Пакета Лукас 22' 63' (Коутиньо Филиппе ( 63') •Винисиус Жуниор 72' 75' (Ришарлисон ( 75') •Неймар 62'
Браво Клаудио • 69'Диас Пауло • 62'Медель Гари • 72'Роко Энсо 46' (Монтесинос Хоакин ( 46') •Исла Маурисио•Видаль Артуро•Баэса Клаудио 61' (Ronnie Fernandez2 ( 61') •Арангис Чарлес 77' (Павес Эстебан ( 77') •Суасо Габриэль•Санчес Алексис•Варгас Эдуардо 76' (Менесес Хеан ( 76')
25 марта.