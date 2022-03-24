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Чемпионат мира по футболу 2022

«Матч ТВ» не покажет встречу между сборными Бразилии и Чили

24 Марта 2022 • 20:52 Комментировать
Бразилия
...
Чили
1.35 4.60 9.50
Через 4 ч. 51 мин.

Как мы уже сообщали ранее, правообладатели не будут предоставлять «Матч ТВ» сигнал на матчи южноамериканского отбора к чемпионату мира.

Таким образом, встреча между лидером группы сборной Бразилии и сборной Чили не покажут по федеральному каналу «Матч ТВ», встреча начнётся сегодня ночью в 02:30 по московскому времени. За текстовой трансляцией этого поединка вы сможете следить на портале текстовых трансляций Liveresult.ru.

Бразилия уверенно возглавляет турнирную таблицу, следом идёт Аргентина, отстающая на четыре очка, а на следующей строчке расположилась сборная Эквадора, которая уже лишилась шансов догнать лидеров.

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Евро-Футбол.Ру,
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