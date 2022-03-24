«Матч ТВ» не покажет встречу между сборными Бразилии и Чили

Как мы уже сообщали ранее, правообладатели не будут предоставлять «Матч ТВ» сигнал на матчи южноамериканского отбора к чемпионату мира.

Таким образом, встреча между лидером группы сборной Бразилии и сборной Чили не покажут по федеральному каналу «Матч ТВ», встреча начнётся сегодня ночью в 02:30 по московскому времени. За текстовой трансляцией этого поединка вы сможете следить на портале текстовых трансляций Liveresult.ru.

Бразилия уверенно возглавляет турнирную таблицу, следом идёт Аргентина, отстающая на четыре очка, а на следующей строчке расположилась сборная Эквадора, которая уже лишилась шансов догнать лидеров.