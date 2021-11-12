Гол со спорного пенальти принёс Испании победу над Грецией и первое место в группе

«Фурия роха» в Греции заочно наказывала сборную Швеции за поражение от Грузии.

У испанцев изначально дела в этом отборочном цикле стали складываться непросто. Они потеряли очки дома с Грецией, проиграли в гостях Швеции, и хорошо ещё для них, что не оступились в Грузии. А вот «Тре крунур» оступилась в Батуми в девятом туре, и это значило, что Испания выходила бы на первое место в группе в случае гостевой победы над Грецией. Кстати, «красная фурия» попадала в один квартет и с греками, и шведами на Евро-2008. Тогда команда Луиса Арагонеса обыграла на групповом этапе и тех, и тех, плюс ещё сборную России в придачу. Ну а на Евро-2004 греки сыграли с испанцами вничью, до того не пустив их на этот турнир напрямую.

В отчётном матче греки, естественно, устроились на оборонительный футбол. Мало кто играет против Испании территориально с позицией силы, и уж точно не «эллинам» так делать. Только вот инициативный стиль пиренейцев не приносит им большую результативность и оставляет довольно тягомотное впечатление. Тотальное преимущество над хозяевами испанцы воплотили за период до перерыва лишь в один забитый гол, да и тот с пенальти. После подачи углового мяч попал в руку Лапорту, после чего игрок греков сфолил на Иньиго Мартинесе. Судья указал на точку, с которой Сарабия чётко пробил в правый угол, свободный от Влаходимоса (0:1). За несколько минут до этого Масурас выиграл выход один на один с Унаем Симоном, и испанцев спасла отмена гола из-за офсайда.

После перерыва испанцы стали уделять больше времени своим тылам. Не хотелось им пропустить какого-то «дурака», после которого им пришлось бы начинать всё сначала. То есть всё-таки произошли заметные изменения в характере игры. У греков был свой мотив – только победа сохраняла для них шансы протиснуться на чемпионат мира. И не сказать, что при обороне гости действовали особенно надёжно. Перед 80-й минутой Лимниос навесил слева, и толково пробить Цолису помешал защитник визитёров. Вскоре была подача Лимниос с того же фланга, со штрафного. Цавелас на сей раз неудачно чиркнул головой по мячу, а если бы попал нормально, то счёт вполне мог бы сравняться.

Последние минуты пиренейцы провели всё же грамотно, владея мячом вдали от своих ворот. Они умеют это делать хорошо, так что «эллины» не получали возможностей для контратак. Матч завершился благополучно для команды Луиса Энрике, которая создала за весь матч где-то два голевых момента и победила минимально за счёт пенальти, спорного из-за руки Лапорта. Сборная Испании продирается на первое место, и теперь её ждёт ключевой заключительный матч группового этапа дома против Швеции, где «красную фурию» устроит ничья. Ну а Греция вынуждена распрощаться с последними надеждами на поездку на мундиаль в Катар.

Кирилл Иванцов