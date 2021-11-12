Бускетс сравнялся с Хави по матчам за сборную Испании, впереди только Касильяс и Рамос

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс принял участие во вчерашнем поединке отбора ЧМ-2022 против команды Греции (1:0). Этот матч стал для опытного полузащитника 133-м в футболке «красной фурии».

Как сообщается в твиттер-аккаунте Opta, Бускетс вошел в тройку футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей за национальную команду. По этому показателю он сравнялся с Хави Эрнандесом.

Больше поединков за испанскую сборную провели голкипер Икер Касильяс и защитник Серхио Рамос. На счету этих игроков 167 и 180 матчей соответственно.

Добавим, что Бускетс выступает за сборную Испании с 2009 года.