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Чемпионат Испании. Ла Лига

Энрике не хочет возвращаться в «Барселону»

30 Сентября 2021 • 16:15 Комментировать (1)
Греция
...
Испания
11.11 22:45

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не намерен возвращаться в «Барселону» в ближайшее время. Он возглавлял каталонцев с 2014 по 2017 год.

«Я не рассматриваю этот вариант. Более того, я сомневаюсь, что у Жоана Лапорты (президент клуба - Прим. ред.) есть мой номер телефона. Сейчас у меня есть контракт со сборной Испании и я его уважаю. Могу смело сказать, что я остаюсь в национальной команде», - цитирует Энрике Goal.

Напомним, что вчера «Барселона» уступила «Бенфике» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:3. После этого матча многие снова заговорили об отставке наставника каталонцев Рональда Кумана.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Луис Энрике
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Комментарии (1)
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Don sangre
30 Сентября 2021 в 16:44
Тонущую посудину по имени Барселону никтось не торопится спасать однако.....
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