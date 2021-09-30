Энрике не хочет возвращаться в «Барселону»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не намерен возвращаться в «Барселону» в ближайшее время. Он возглавлял каталонцев с 2014 по 2017 год.

«Я не рассматриваю этот вариант. Более того, я сомневаюсь, что у Жоана Лапорты (президент клуба - Прим. ред.) есть мой номер телефона. Сейчас у меня есть контракт со сборной Испании и я его уважаю. Могу смело сказать, что я остаюсь в национальной команде», - цитирует Энрике Goal.

Напомним, что вчера «Барселона» уступила «Бенфике» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:3. После этого матча многие снова заговорили об отставке наставника каталонцев Рональда Кумана.