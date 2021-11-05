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Луис Энрике впервые за полгода вызвал в сборную Испании игрока «Реала»

05 Ноября 2021 • 16:33 Комментировать
Греция
...
Испания
11.11 22:45

Главный тренер национальной команды Испании Луис Энрике объявил список футболистов, которые вызваны на предстоящие матчи сборной в квалификации на чемпионат мира. Примечательно, что «фурия роха» до сих пор не обеспечила себе путевку в Катар, отставая от Швеции в отборочной группе.

Испанские СМИ отмечают тот факт, что впервые за полгода свой вызов в расположение сборной получил представитель мадридского «Реала». Напомним, на прошедший Евро Энрике не взял ни одного футболиста «сливочных», а потом эта тенденция продолжалась во время осенних поединков.

Теперь же в строй вернулся Даниэль Карвахаль, который долгое время восстанавливался от травмы. К слову, он стал единственным игроком «Реала» в заявке.

С полным списком исполнителей можно ознакомиться на официальной странице ассоциации в «Твиттере».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис Энрике
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