Луис Энрике впервые за полгода вызвал в сборную Испании игрока «Реала»

Главный тренер национальной команды Испании Луис Энрике объявил список футболистов, которые вызваны на предстоящие матчи сборной в квалификации на чемпионат мира. Примечательно, что «фурия роха» до сих пор не обеспечила себе путевку в Катар, отставая от Швеции в отборочной группе.

Испанские СМИ отмечают тот факт, что впервые за полгода свой вызов в расположение сборной получил представитель мадридского «Реала». Напомним, на прошедший Евро Энрике не взял ни одного футболиста «сливочных», а потом эта тенденция продолжалась во время осенних поединков.

Теперь же в строй вернулся Даниэль Карвахаль, который долгое время восстанавливался от травмы. К слову, он стал единственным игроком «Реала» в заявке.

С полным списком исполнителей можно ознакомиться на официальной странице ассоциации в «Твиттере».