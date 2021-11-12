17-летний Гави отметился 100% точностью передач в матче сборной Испании

По всей видимости, в «Барселоне» растет еще один будущий полузащитник топ-уровня. Вслед за Педри, футбольную общественность взялся удивлять 17-летний Гави.

Ворвавшись во взрослый футбол, юный игрок не испытывает особых проблем с адаптацией в сборной Испании. Например, во вчерашнем поединке с национальной командой Греции в отборе на чемпионат мира футболист отметился уникальным достижением.

Проведя на поле 65 минут, Гави не ошибся ни в одной из передач, сохранив 100% показатель точности. Он выполнил 43 паса, все из которых в последствии нашли своего адресата, такими данными поделился статистический портал Whoscored. «Фурия роха» довела встречу до победы, забив единственный гол с пенальти.