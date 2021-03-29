Зинченко: «Побеждаем вместе, ошибаемся тоже вместе»

Капитан и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о вчерашнем поединке против команды Финляндии в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Побеждаем вместе, ошибаемся тоже вместе. Нуждаемся в поддержке, чтобы стать сильнее в следующем матче. Всегда вместе и до конца», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

Напомним, что Украина упустила победу на последних минутах, пропустив с 11-метровой отметки. В первом туре подопечные Андрея Шевченко на выезде расписали мировую с Францией.

Следующий матч «жёлто-синие» проведут на своем поле против сборной Казахстана. Игра пройдет в среду, 31-го марта.