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Зинченко: «Побеждаем вместе, ошибаемся тоже вместе»

29 Марта 2021, 10:25,

Капитан и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о вчерашнем поединке против команды Финляндии в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Побеждаем вместе, ошибаемся тоже вместе. Нуждаемся в поддержке, чтобы стать сильнее в следующем матче. Всегда вместе и до конца», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

Напомним, что Украина упустила победу на последних минутах, пропустив с 11-метровой отметки. В первом туре подопечные Андрея Шевченко на выезде расписали мировую с Францией.

Следующий матч «жёлто-синие» проведут на своем поле против сборной Казахстана. Игра пройдет в среду, 31-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Александр Зинченко
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