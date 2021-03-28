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​Зинченко: «Если не обыграем Финляндию, ничья с французами будет не важна»

28 Марта 2021, 11:41,

Украинский футболист Александр Зинченко поделился мыслями в преддверии матча против Финляндии. Тремя днями ранее сборная Украины отстояла ничью в гостях у Франции на старте отбора на мундиаль (1:1).

«Если мы не обыграем дома сборную Финляндии, то эта ничья с французами, в принципе, будет не важна», - высказался Зинченко, который в игре против Франции впервые сыграл за сборную Украины с капитанской повязкой.

Зинченко отметил, что сборная Украины уже забыла о результате в Сен-Дени и сконцентрирована на дуэли с финнами. Слова футболиста приводятся на сайте УЕФА.

Матч между командами Украины и Финляндии в Киеве стартует в 21:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Александр Зинченко
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