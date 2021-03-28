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​Шевченко выдал порцию комплиментов сборной Финляндии

28 Марта 2021, 09:39,

После гостевой ничьей с Францией (1:1) сборная Украины готовится принять Финляндию в Киеве. Главный тренер «жёлто-синих» Андрей Шевченко высказался по поводу будущего соперника, выдав ему порцию комплиментов.

«Эта команда показывает очень хороший результат на протяжении нескольких лет. Они удачно прошли квалификацию, попали на Евро. Это хорошо сбалансированная команда с классными исполнителями. Знаем их сильные стороны, у нас есть определенный план на игру», - слова Шевченко приводятся на официальном сайте УЕФА.

Матч между сборными Украины и Финляндии начнётся в воскресенье 21:45 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в трансляции в текстовом формате, которая пройдёт на LiveResult.

Отметим, что сборная Финляндии после первого тура отбора тоже имеет в своём активе один зачётный балл – финны поделили очки с командой Боснии и Герцеговины (2:2).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Андрей Шевченко, Сборная Финляндии
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