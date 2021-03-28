От восторга до разочарования: Привоз Миколенко лишил сборную Украины победы над Финляндией

После добытого в гостях у Франции ничейного результата сборная Украины принимала в Киеве Финляндию.

В первом туре группы D четыре команды сыграли вничью. Украинцы поделили очки с французами, а финны – с боснийцами. Во втором туре Франция раньше всех успела одержать победу, оставив не у дел казахстанцев. «Жовто-блакитные» собирались последовать примеру «трёхцветных», принимая дома Финляндию. Если кто подзабыл, эта североевропейская команда вошла в число соперников России на Евро-2020, так что киевский матч по-любому будет внимательно разбираться штабом Станислава Черчесова.

«Филины» на первых минутах не робели и шли в атаку, так что украинцам пришлось в начале матча действовать в основном в разрушении. На девятой минуте хозяева позволили финскому бомбардиру Пукки пробить с линии штрафной, но под удар бросился Миколенко, и ситуация разрядилась. Через несколько минут гости сделали вынужденную замену – вместо травмировавшегося Гранлунда вышел Алхо.

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Хозяева перевели игру повыше. Опасно, однако вхолостую ударил Зубков с навеса Малиновского. Капитан Зинченко стал пристреливаться с приличных дистанций, но попадал то в руки Йоронену, то мимо створа. На 39-й минуте Зубков пальнул выше створа после заблокированного удара Яремчука. Было заметно, что украинцы прибавили в перерыву, чтобы забить гол в раздевалку. «Жёлто-синие» стали поближе приближаться к чужим воротам, но всё-таки обошлись без гола в первом тайме.

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Во втором тайме хозяева, конечно, не бросили попыток обратить счёт в свою пользу, только вот крепкий финский орешек никак не поддавался. Обеим командам не хватало опасных моментов. Андрей Шевченко сделал ставку на натурализованных бразильцев, выпустив Марлоса и Жуниора Мораеса, и данная ставка всё же сработала. На 80-й минуте Малиновский отдал на правом полуфланге вперёд Караваеву, тот прострелил, и Мораес переправил в сетку (1:0).

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«Филины» могли сравнять счёт практически сразу же. «Жёлто-синим» повезло, что Араюури не подстроился под высоко летевший мяч в чужой штрафной. Ещё Хямяляйнен перспективно пробивал с левой стороны – угловой. После подачи корнера Араюури выиграл верх у Забарного и пальнул рядом с левой штангой. То есть финны здорово включились, и они всё-таки добились своего. Миколенко был первым на мяче в штрафной хозяев, но подарил мяч сопернику, сфолил на нём и получил прямую красную карточку, а Пукки с пенальти послал мяч в левый угол (1:1).

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Казалось, что сборная Украины вырвала победу, но в итоге ничью вырвали финны. Команда Андрея Шевченко потеряла два очка, которые почти уже были у неё в кармане, и может винить за это только себя. Не надо было прижиматься к своим воротам при счёте 1:0, и Миколенко не должен был ошибаться в своей штрафной, когда он был первый на мяче. В итоге сборная Франция теперь единоличный лидер группы D.

Кирилл Иванцов