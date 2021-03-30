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Капитанскую повязку сборной Португалии продают на благотворительном аукционе

30 Марта 2021, 17:59,

Капитанская повязка сборной Португалии, выброшенная прочь форвардом Криштиану Роналду в матче с Сербией, поможет в лечении больного ребёнка. В концовке отборочной игры (2:2) лидер португальской команды в гневе сорвал повязку после незасчитанного гола в ворота сербов. Повязку подобрал один из сотрудников стадиона  и с помощью сербского телевизионного канала выставил ее на аукцион. Вырученные средства пойдут на лечение шестимесячного сербского мальчика, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию. Цена повязки на данный момент уже превысила 6000 евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
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Комментарии (2)
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0
nebarsabarsenet
30 Марта 2021, 20:51

Зря Рон бутсы в арбитра не кинул - ещё больше пользы бы было))

2
zurukuk
30 Марта 2021, 18:22

эх,надо было ему догола раздеться,глядишь и больничку целую можно было забабахать!
все польза людям!..

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