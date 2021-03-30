Капитанскую повязку сборной Португалии продают на благотворительном аукционе

Капитанская повязка сборной Португалии, выброшенная прочь форвардом Криштиану Роналду в матче с Сербией, поможет в лечении больного ребёнка. В концовке отборочной игры (2:2) лидер португальской команды в гневе сорвал повязку после незасчитанного гола в ворота сербов. Повязку подобрал один из сотрудников стадиона и с помощью сербского телевизионного канала выставил ее на аукцион. Вырученные средства пойдут на лечение шестимесячного сербского мальчика, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию. Цена повязки на данный момент уже превысила 6000 евро.