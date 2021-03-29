Шевченко: «Контролировали игру 85 минут, но в концовке почему-то растерялись»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с представителями СМИ после матча против Финляндии в рамках второго тура отборочного раунда чемпионата мира 2022-го года. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Контролировали игру 85 минут, забили хороший гол. Потом последовала серия ошибок, которая привела к пропущенному мячу. Мы почему-то растерялись», - передает слова украинского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Финляндия смогла отыграться на 89-й минуте благодаря голу с пенальти Теему Пукки.

Следующий поединок подопечные Андрея Шевченко проведут на своем домашнем стадионе против команды Казахстана. Встреча состоится в среду, 31-го марта.