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Шевченко: «Контролировали игру 85 минут, но в концовке почему-то растерялись»

29 Марта 2021, 08:35,

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с представителями СМИ после матча против Финляндии в рамках второго тура отборочного раунда чемпионата мира 2022-го года. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Контролировали игру 85 минут, забили хороший гол. Потом последовала серия ошибок, которая привела к пропущенному мячу. Мы почему-то растерялись», - передает слова украинского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Финляндия смогла отыграться на 89-й минуте благодаря голу с пенальти Теему Пукки.

Следующий поединок подопечные Андрея Шевченко проведут на своем домашнем стадионе против команды Казахстана. Встреча состоится в среду, 31-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Андрей Шевченко, Сборная Финляндии
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
29 Марта 2021, 09:08

По своей глупости не попадут на ЧМ... Классика! Какой бы классной сборная ни была, говно из голов игроков не выбьешь.

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