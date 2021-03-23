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​Российские судьи обслужат ближайший матч сборной Англии

23 Марта 2021, 17:44,

На сайте УЕФА сообщается о назначении на ближайший матч сборной Англии бригады арбитров из России. Стартовую игру «трёх львов» в отборе на чемпионат мира против сборной Сан-Марино на стадионе «Уэмбли» обслужит бригада Кирилла Левникова. Помогать главному арбитру на боковых линиях будут Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, а в качестве четвёртого рефери отработает Владислав Безбородов.

Матч между национальными командами Англии и Сан-Марино состоится в четверг, двадцать пятого марта. Стартовый свисток Кирилл Левников даст в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 22:45.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Кирилл Левников
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