​Российские судьи обслужат ближайший матч сборной Англии

На сайте УЕФА сообщается о назначении на ближайший матч сборной Англии бригады арбитров из России. Стартовую игру «трёх львов» в отборе на чемпионат мира против сборной Сан-Марино на стадионе «Уэмбли» обслужит бригада Кирилла Левникова. Помогать главному арбитру на боковых линиях будут Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, а в качестве четвёртого рефери отработает Владислав Безбородов.

Матч между национальными командами Англии и Сан-Марино состоится в четверг, двадцать пятого марта. Стартовый свисток Кирилл Левников даст в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 22:45.