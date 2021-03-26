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Швеция и Англия стартовали с побед, Молдова и Армения набрали первые очки

26 Марта 2021, 00:39,

Голевая передача Златана Ибрагимовича, который проводил первый матч после возвращения в сборную Швеции, помогла его команде обыграть Грузию (1:0). Виктор Классон стал автором единственного гола. Англия спокойно разобралась с Сан-Марино (5:0).

Молдова быстро открыла счет в игре с Фарерами, но пропустила в концовке (1:1). Также в заключительной части матча армяне вырвали победу над Лихтенштейном (1:0).

Протокол игры  
Швеция 1:0 Грузия
(1:0) Классон Виктор 35'    
Нордфельдт Кристоффер Люстиг Микаэль   84' (Крафт Эмиль (   84') Линделоф Виктор Хеландер Филип Аугустинссон Людвиг   64' Кулушевски Деян Ларссон Себастьян Олссон Кристоффер   59'   68' (Экдаль Олбин (   68' Сванберг Маттиас   73') Классон Виктор   74' (Форсберг Эмиль (   74') Ибрагимович Златан   54'   84' (Кайсон Робин (   84') Исак Александр
Запасные: Йонссон Карл-Йохан Бенгтссон Пьер Сема Кен Ольсен Робин Карлссон Йеспер III Старфельт Карл Каюсте Йенс
Лория Гиорги Гиорбелидзе Гурам Двали Лаша Кашия Гурам Чабрадзе Григол Канкава Джаба   60' (Шенгелия Леван (   60') Квеквескири Ника   60' (Гвилия Валериане (   60') Лобжанидзе Саба   79' (Беридзе Георгий (   79') Абурджания Георгий Кварацхелия Хвича   46' (Китеишвили Отар (   46') Квилитая Георгий   84' (Georges Mikautadze (   84')
Запасные: Зивзивадзе Буду Купатадзе Лазаре Мамардашвили Георгий Григалава Гиа Табидзе Джемал Джигаури Джамбул Какабадзе Отар
25 марта. Стадион "Френдс Арена".
Протокол игры  
Англия 5:0 Сан-Марино
(1:0) Уорд-Праус Джеймс 14'    
(2:0) Калверт-Льюин Доминик 21'    
(3:0) Стерлинг Рахим 31'    
(4:0) Калверт-Льюин Доминик 53'    
(5:0) Уоткинс Олли 83'    
Поуп Ник Джеймс Рис II   46' (Мингс Тайрон (   46'   90') Коди Конор Стоунс Джон   46' (Беллингхем Джуд (   46') Чилуэлл Бен Филлипс Кэлвин Уорд-Праус Джеймс Лингард Джесси Маунт Мэйсон   46' (Фоден Фил (   46') Стерлинг Рахим   46' (Триппьер Киран (   46') Калверт-Льюин Доминик   63' (Уоткинс Олли (   63')
Запасные: Кейн Гарри Магуайр Гарри Шоу Люк Райс Деклан Дайер Эрик Джонстон Сэм Хендерсон Дин
Бенедеттини Элиа Баттистини Мануэль Бролли Кристиан Росси Данте Грандони Андреа   54' (Чеккароли Лука (   54') Лунадей Лоренцо   79' (Джарди Маттиа (   79') Голинуччи Энрико   71' (Баттистини Микаэль (   71') Хирш Адольфо   55' (Муларони Марчелло (   55') Берарди Филиппо   79' (Д'Аддарио Алессандро (   79') Палацци Мирко Нанни Никола
Запасные: Штимац Алекс Бенедеттини Симоне Giacomo Conti Дзафферани Томмазо Дзондзини Кевин Luca Nanni
25 марта. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
Протокол игры  
Молдова 1:1 Фарерские острова
(1:0) Николаеску Йон 9'    
    83' Ольсен Мейнхард (1:1)
Намашко Станислав Посмак Вячеслав Епуряну Александр Армаш Игорь   46' Жардан Ион Ионице Артур   46' Карп Кэтэлин   72' (Постолаки Вирджилиу (   72') Рябчук Олег Николаеску Йон Раца Вадим   35'   86' (Кожокарь Андрей (   86') Домашкан Виталий   72' (Каймаков Михаил (   72')
Запасные: Антонюк Александр Думбравану Даниэл Драган Ион Болохан Вадим Marius Iosipoi Каланча Николай Белоусов Александр Архирий Игорь Кошелев Алексей
Нильсен Гуннар Ролантссон Гилли   27' Феро Одмар   40' (Ватнсдаль Хейни (   40') Наттестад Сонни Давидсен Вильормур Ватнхамар Сольви   78' (Ольсен Мейнхард (   78') Ханссон Халлюр   18'   69' (Бьярталид Йоаннес (   69') Ванхамар Гуннар Ольсен Брандур Ольсен Клеминт Эдмундссон Йохан   78' (Йонссон Видар Ари II (   78')
Запасные: Йоханнесен Патрик Дан Берг И Сойлу Гестсон Тейтур Томсен Тордур Йенсен Трондур Андреасен Якуп Балдвинссон Рогви Даниэльсен Йоаннес
25 марта. Стадион "Зимбру".
Протокол игры  
Лихтенштейн 0:1 Армения
    83' Фроммельт Ноах (0:1)
Бюхель Бенджамин Малин Андреас Зеле Арон Кауфман Даниэль Хофер Йенс   82' Йилдыз Сейхан   65' (Фроммельт Ноах (   65') Майер Ливио   65' (Брандле Даниэль (   65') Хаслер Николас Гёппель Максимилиан Фрик Ноах Фрик Яник   45'
Запасные: Оспельт Филипп Оспельт Джастин Вольфингер Фабио Вольфингер Сандро Alexander Marxer Хоби Томас Martin Marxer Benjamin Vogt
Юрченко Давид Амбарцумян Оганес   73' Калисир Андре Ароян Вараздат Оганесян Камо Барсегян Тигран   90' (Бичахчян Ваан (   90') Удо Соломон Григорян Артак   46' (Карапетян Александр (   46') Байрамян Хорен   31'   75' (Бабаян Эдгар (   75') Адамян Саркис   49' Бриаско-Балекян Норберто   64' (Миранян Артур (   64')
Запасные: Мурадян Карен Бегларян Арсен Ишханян Айк Айвазов Анатолий Григорян Сероб Восканян Тарон Кочарян Арам
25 марта. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Швеции
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