Швеция и Англия стартовали с побед, Молдова и Армения набрали первые очки

|
26 Марта 2021, 00:39,
|
|
Голевая передача Златана Ибрагимовича, который проводил первый матч после возвращения в сборную Швеции, помогла его команде обыграть Грузию (1:0). Виктор Классон стал автором единственного гола. Англия спокойно разобралась с Сан-Марино (5:0).
Молдова быстро открыла счет в игре с Фарерами, но пропустила в концовке (1:1). Также в заключительной части матча армяне вырвали победу над Лихтенштейном (1:0).
Протокол игры
|(1:0) Классон Виктор 35'
Нордфельдт Кристоффер • Люстиг Микаэль 84' ( Крафт Эмиль ( 84') • Линделоф Виктор • Хеландер Филип • Аугустинссон Людвиг • 64'Кулушевски Деян • Ларссон Себастьян • Олссон Кристоффер 59' 68' ( Экдаль Олбин ( 68' • Сванберг Маттиас 73') • Классон Виктор 74' ( Форсберг Эмиль ( 74') • Ибрагимович Златан 54' 84' ( Кайсон Робин ( 84') • Исак Александр
Запасные: Йонссон Карл-Йохан • Бенгтссон Пьер • Сема Кен • Ольсен Робин • Карлссон Йеспер III • Старфельт Карл • Каюсте Йенс
Лория Гиорги • Гиорбелидзе Гурам • Двали Лаша • Кашия Гурам • Чабрадзе Григол • Канкава Джаба 60' ( Шенгелия Леван ( 60') • Квеквескири Ника 60' ( Гвилия Валериане ( 60') • Лобжанидзе Саба 79' ( Беридзе Георгий ( 79') • Абурджания Георгий • Кварацхелия Хвича 46' ( Китеишвили Отар ( 46') • Квилитая Георгий 84' ( Georges Mikautadze ( 84')
Запасные: Зивзивадзе Буду • Купатадзе Лазаре • Мамардашвили Георгий • Григалава Гиа • Табидзе Джемал • Джигаури Джамбул • Какабадзе Отар
25 марта. Стадион "Френдс Арена".
Протокол игры
|Англия
|5:0
|Сан-Марино
|(1:0) Уорд-Праус Джеймс 14'
|(2:0) Калверт-Льюин Доминик 21'
|(3:0) Стерлинг Рахим 31'
|(4:0) Калверт-Льюин Доминик 53'
|(5:0) Уоткинс Олли 83'
Поуп Ник • Джеймс Рис II 46' ( Мингс Тайрон ( 46' ) • 90'Коди Конор • Стоунс Джон 46' ( Беллингхем Джуд ( 46') • Чилуэлл Бен • Филлипс Кэлвин • Уорд-Праус Джеймс • Лингард Джесси • Маунт Мэйсон 46' ( Фоден Фил ( 46') • Стерлинг Рахим 46' ( Триппьер Киран ( 46') • Калверт-Льюин Доминик 63' ( Уоткинс Олли ( 63')
Запасные: Кейн Гарри • Магуайр Гарри • Шоу Люк • Райс Деклан • Дайер Эрик • Джонстон Сэм • Хендерсон Дин
Бенедеттини Элиа • Баттистини Мануэль • Бролли Кристиан • Росси Данте • Грандони Андреа 54' ( Чеккароли Лука ( 54') • Лунадей Лоренцо 79' ( Джарди Маттиа ( 79') • Голинуччи Энрико 71' ( Баттистини Микаэль ( 71') • Хирш Адольфо 55' ( Муларони Марчелло ( 55') • Берарди Филиппо 79' ( Д'Аддарио Алессандро ( 79') • Палацци Мирко • Нанни Никола
Запасные: Штимац Алекс • Бенедеттини Симоне • Giacomo Conti • Дзафферани Томмазо • Дзондзини Кевин • Luca Nanni
25 марта. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
Протокол игры
|(1:0) Николаеску Йон 9'
|83' Ольсен Мейнхард (1:1)
Намашко Станислав • Посмак Вячеслав • Епуряну Александр • Армаш Игорь • 46'Жардан Ион • Ионице Артур • 46'Карп Кэтэлин 72' ( Постолаки Вирджилиу ( 72') • Рябчук Олег • Николаеску Йон • Раца Вадим 35' 86' ( Кожокарь Андрей ( 86') • Домашкан Виталий 72' ( Каймаков Михаил ( 72')
Запасные: Антонюк Александр • Думбравану Даниэл • Драган Ион • Болохан Вадим • Marius Iosipoi • Каланча Николай • Белоусов Александр • Архирий Игорь • Кошелев Алексей
Нильсен Гуннар • Ролантссон Гилли • 27'Феро Одмар 40' ( Ватнсдаль Хейни ( 40') • Наттестад Сонни • Давидсен Вильормур • Ватнхамар Сольви 78' ( Ольсен Мейнхард ( 78') • Ханссон Халлюр 18' 69' ( Бьярталид Йоаннес ( 69') • Ванхамар Гуннар • Ольсен Брандур • Ольсен Клеминт • Эдмундссон Йохан 78' ( Йонссон Видар Ари II ( 78')
Запасные: Йоханнесен Патрик • Дан Берг И Сойлу • Гестсон Тейтур • Томсен Тордур • Йенсен Трондур • Андреасен Якуп • Балдвинссон Рогви • Даниэльсен Йоаннес
25 марта. Стадион "Зимбру".
Протокол игры
|Лихтенштейн
|0:1
|Армения
|83' Фроммельт Ноах (0:1)
Бюхель Бенджамин • Малин Андреас • Зеле Арон • Кауфман Даниэль • Хофер Йенс • 82'Йилдыз Сейхан 65' ( Фроммельт Ноах ( 65') • Майер Ливио 65' ( Брандле Даниэль ( 65') • Хаслер Николас • Гёппель Максимилиан • Фрик Ноах • Фрик Яник 45'
Запасные: Оспельт Филипп • Оспельт Джастин • Вольфингер Фабио • Вольфингер Сандро • Alexander Marxer • Хоби Томас • Martin Marxer • Benjamin Vogt
Юрченко Давид • Амбарцумян Оганес • 73'Калисир Андре • Ароян Вараздат • Оганесян Камо • Барсегян Тигран 90' ( Бичахчян Ваан ( 90') • Удо Соломон • Григорян Артак 46' ( Карапетян Александр ( 46') • Байрамян Хорен 31' 75' ( Бабаян Эдгар ( 75') • Адамян Саркис • 49'Бриаско-Балекян Норберто 64' ( Миранян Артур ( 64')
Запасные: Мурадян Карен • Бегларян Арсен • Ишханян Айк • Айвазов Анатолий • Григорян Сероб • Восканян Тарон • Кочарян Арам
25 марта. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Швеции