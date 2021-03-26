Швеция и Англия стартовали с побед, Молдова и Армения набрали первые очки

Голевая передача Златана Ибрагимовича, который проводил первый матч после возвращения в сборную Швеции, помогла его команде обыграть Грузию (1:0). Виктор Классон стал автором единственного гола. Англия спокойно разобралась с Сан-Марино (5:0).

Молдова быстро открыла счет в игре с Фарерами, но пропустила в концовке (1:1). Также в заключительной части матча армяне вырвали победу над Лихтенштейном (1:0).