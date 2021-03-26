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Грин и Линекер недовольны необходимостью играть против Сан-Марино

26 Марта 2021, 00:08,

Экс-игроки сборной Англии Роберт Грин и Гари Линекер критикуют УЕФА за формат квалификационных турниров. Они считают, что «футбольные карлики» не должны принимать участие в отборочных матчах наравне с грандами.

- Англия обыграет Сан-Марино. Меня расстраивает этот матч. Сборная Сан-Марино победила лишь раз в своей истории и ничего не сделала для того, чтобы быть на этом уровне. Из всех матчей, которые у нас впереди, этот наиболее ненужный, - заявил Роберт Грин.

Ему вторит в своем «Твиттере» Гари Линекер: «Определенно, мы уже пришли к тому, чтобы аутсайдеры рейтинга играли бы между собой за право выступать на таком уровне. Ситуация становится абсурдной».

В середине второго тайма Англия громит соперника (4:0).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Гари Линекер, Роберт Грин
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