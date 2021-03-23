Уоткинс: «Три года назад интересовался, как тренируется Кейн, а сейчас я занимаюсь рядом с ним»

Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс в восторге от вызова в сборную Англии.

- Я восхищен находиться здесь, - заявил дебютант на пресс-конференции. - Если честно, я даже не думал о вызове. Только некоторым приходят приглашения, и я получил своё, хотя после неважного матча с «Ньюкаслом» и не ждал его. Когда его получил, оказался на седьмом небе от счастья.

- Три года назад я интересовался у тренера сборной Бена, как тренируется Гарри Кейн, а сейчас я занимаюсь рядом с ним. У него есть всё, поэтому у Кейна могу научиться многому, наблюдая за ним каждый день, - добавил Уоткинс.

25-летний форвард забил 12 голов в текущем сезоне и входит в десятку лучших бомбардиров АПЛ.