Российский арбитр Левников преклонил колено перед матчем Англия - Сан-Марино

Российский судья Кирилл Левников, обслуживавший поединок отборочного раунда чемпионата мира-2022 между сборными Англии и Сан-Марино, поддержал движение Black Lives Matter, которое выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих.

Перед стартовым свистком арбитр из России встал на одно колено. Встреча завершилась разгромной победой английской команды со счетом 5:0.

Напомним, что ранее судейская бригада во главе с россиянином Сергеем Карасевым не стала преклонять колено перед ответным поединком 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» - «Боруссией» (Мёнхенгладбах).