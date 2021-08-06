Себальос пропустит финал Олимпиады

Полузащитник олимпийской сборной Испании Даниэль Себальос будет вынужден пропустить финал турнира в Токио.

Хавбек «Реала» не успел восстановиться после жуткой травмы, полученной на групповом этапе.

«Мне удалось выполнить большой объем работы вместе с нашими прекрасными медиками. Я хотел сыграть в этом финале, но этого не случится. Наступило время помочь команде в другой роли. Мы отправляемся за золотом», - обратился к болельщикам лидер сборной в «Инстаграме».

Отметим, что соперником «красной фурии» в финале олимпийского футбольного турнира станет мощная команда Бразилии.