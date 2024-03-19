Мудрик хочет поехать на Олимпийские игры

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик выразил желание принять участие в летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже.

«Думаю, все хотели бы сыграть там. Отпустит ли «Челси»? Честно говоря, я ещё не общался с ними. Очень хотелось бы, чтобы отпустили», - передает слова полузащитника ютуб-канал УАФ.

Стоит отметить, что сборная Украины впервые в истории выступит на олимпийском футбольном турнире. Олимпиада пройдет в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В текущем сезоне Мудрик принял участие в 30 матчах. На счету полузащитника шесть забитых мячей и три результативные передачи.