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Олимпийские игры

Педри: «Мечтаю о золоте, но предпочитаю наслаждаться моментом»

04 Августа 2021 • 17:25 Комментировать
Бразилия (до 23 лет)
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Испания (до 23 лет)
07.08 14:30
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри, в настоящее время представляющий Испанию на Олимпийских играх в Токио, высказался о своих впечатлениях о первом сезоне в «Барселоне» и играх за сборную Испании на Евро-2020 и Олимпиаде.

«Если бы мне кто-то когда-нибудь сказал, что я отыграю так много матчей за сезон, я бы назвал этого человека сумасшедшим. Людям кажется, что я устал, но я чувствую себя хорошо. Я просто стараюсь отдыхать и питаться так, как нам советуют специалисты», - сказал Педри на пресс-конференции после поединка с Японией в полуфинале Олимпиады.

Также футболист поделился ожиданиями от финала Олимпийских игр:

«Я мечтаю о золоте, в Испании все этого желают. Мы могли побороться за золото в финале чемпионата Европы, однако нам не повезло», - добавил полузащитник.

Испанцы сыграют с Бразилией за первое место на Играх.

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Евро-Футбол.Ру,
олимпийская сборная испании Педри
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