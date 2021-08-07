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Олимпийские игры

Вальехо: «Футбол не вернул нам того, что должен был»

07 Августа 2021 • 21:48 Комментировать (1)
Бразилия (до 23 лет)
2:1
Испания (до 23 лет)
окончен после доп. времени
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Защитник Олимпийской сборной Испании Хесус Вальехо поделился впечатлениями от участия в финале соревнований, а именно матче с Бразилией.

«В матчах против Кот’д’Ивуара и  Японии мы могли выигрывать в основное время, а в этом поединке – нет. Нужно ценить достигнутое, мы закрываем этап, который хотелось бы увенчать золотом. Честнее всего было бы, если бы исход матча решился в серии пенальти, но футбол не вернул нам того, что должен был.

Олимпийская сборная Испании с Хесусом Вальехо стала серебряным призёром соревнований. Все матчи плей-офф испанцы доводили до овертаймов, где и удавалось обыгрывать соперников до финального поединка. Олимпийская сборная Бразилии выиграла соревнование и помогла Дани Алвесу улучшить его личный рекорд по количеству трофеев.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Don sangre
07 Августа 2021 в 22:02
Нельзя ставить на одно и тоже!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен после доп. времени Бразилия (до 23 лет) 2:1 Испания (до 23 лет)
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