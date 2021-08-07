Вальехо: «Футбол не вернул нам того, что должен был»

Защитник Олимпийской сборной Испании Хесус Вальехо поделился впечатлениями от участия в финале соревнований, а именно матче с Бразилией.

«В матчах против Кот’д’Ивуара и Японии мы могли выигрывать в основное время, а в этом поединке – нет. Нужно ценить достигнутое, мы закрываем этап, который хотелось бы увенчать золотом. Честнее всего было бы, если бы исход матча решился в серии пенальти, но футбол не вернул нам того, что должен был.

Олимпийская сборная Испании с Хесусом Вальехо стала серебряным призёром соревнований. Все матчи плей-офф испанцы доводили до овертаймов, где и удавалось обыгрывать соперников до финального поединка. Олимпийская сборная Бразилии выиграла соревнование и помогла Дани Алвесу улучшить его личный рекорд по количеству трофеев.