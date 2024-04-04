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Летние Олимпийские игры

Месси может принять участие в Олимпийских играх — 2024

04 Апреля 2024 • 22:58 Комментировать (1)

Наставник молодёжной сборной Аргентины Хавьер Маскерано планирует пригласить в олимпийскую национальную команду несколько опытных игроков.

Как информирует журналист Гастон Эдул в соцсетях, специалист предложит участие в ОИ - 2024 форварду американского «Интер Майами» Лионелю Месси, голкиперу английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу, а также игроку обороны португальской «Бенфики» Николасу Отаменди.

Таким образом, Маскерано хочет воспользоваться правом на задействование в команде трёх футболистов старше 23 лет.

Стоит напомнить, что Олимпийские игры состоятся в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Олимпийские игры ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
04 Апреля 2024 в 23:21
ай вот жеж тыварь.. хе..
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