Месси может принять участие в Олимпийских играх — 2024

Наставник молодёжной сборной Аргентины Хавьер Маскерано планирует пригласить в олимпийскую национальную команду несколько опытных игроков.

Как информирует журналист Гастон Эдул в соцсетях, специалист предложит участие в ОИ - 2024 форварду американского «Интер Майами» Лионелю Месси, голкиперу английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу, а также игроку обороны португальской «Бенфики» Николасу Отаменди.

Таким образом, Маскерано хочет воспользоваться правом на задействование в команде трёх футболистов старше 23 лет.

Стоит напомнить, что Олимпийские игры состоятся в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.