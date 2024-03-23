Мбаппе озвучил свою позицию по Олимпиаде

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о желании выступить за Францию на футбольном турнире домашней Олимпиады.

«Я всегда хотел сыграть на Олимпийских играх, и моё желание не изменилось. Если я сыграю на Олимпиаде, это будет исполнение мечты. Но если мне не разрешат, то я прислушаюсь», - сказал Мбаппе журналистам на пресс-конференции.

Стоит сказать, что олимпийский футбольный турнир не входит в программу ФИФА, поэтому клубы не обязаны отпускать игроков. Так что решение по Мбаппе будет принимать его клуб.

Ожидается, что ближайшим летом Килиан Мбаппе перейдёт из «ПСЖ» в «Реал».

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