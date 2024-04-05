Макрон надеется, что Мбаппе сыграет на Олимпийских играх

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сможет помочь французской сборной на предстоящих Олимпийских играх.

Напомним, турнир пройдёт ближайшим летом в Париже.

- Надеюсь, Килиан сыграет на Олимпийских играх. Если выйдем в полуфинал и финал, я буду на стадионе, - цитирует Макрона Le Parisien.

Мбаппе в текущем сезоне забил 39 голов и сделал восемь результативных передач, для этого ему потребовалось провести 39 матчей во всех турнирах. В СМИ ранее была информация, что нападающий покинет «ПСЖ» и продолжит свою карьеру в мадридском «Реале». Сообщалось, что француз уже заключил со «сливочными» соглашение.