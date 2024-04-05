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Летние Олимпийские игры

Макрон надеется, что Мбаппе сыграет на Олимпийских играх

05 Апреля 2024 • 22:49 Комментировать

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сможет помочь французской сборной на предстоящих Олимпийских играх.

Напомним, турнир пройдёт ближайшим летом в Париже.

- Надеюсь, Килиан сыграет на Олимпийских играх. Если выйдем в полуфинал и финал, я буду на стадионе, - цитирует Макрона Le Parisien.

Мбаппе в текущем сезоне забил 39 голов и сделал восемь результативных передач, для этого ему потребовалось провести 39 матчей во всех турнирах. В СМИ ранее была информация, что нападающий покинет «ПСЖ» и продолжит свою карьеру в мадридском «Реале». Сообщалось, что француз уже заключил со «сливочными» соглашение.


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Евро-Футбол.Ру,
Килиан Мбаппе Олимпийская сборная Франции Эммануэль Макрон ещё теги
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