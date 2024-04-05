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Летние Олимпийские игры

Ямаль не хочет ехать на Олимпиаду

05 Апреля 2024 • 19:18 Комментировать (1)

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не планирует выступать на Олимпийских играх.

Напомним, предстоящим летом состоится чемпионат Европы – 2024, после чего стартует Олимпиада.

— Было бы нелогично играть на Евро и Олимпиаде. То, что произошло с Педри, является примером того, что может случиться, — приводит слова Ямаля ElDesmarque.

При этом футболист не стал исключать своего участия в Олимпиаде в том случае, если сборная Испании не сможет пробиться в плей-офф чемпионата Европы.

В текущем сезоне 16-летний Ямаль провел 40 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Ламин Ямаль ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
05 Апреля 2024 в 19:32
ай бери прымер са шмеция.. этот шнырь увизде хочец пролесть и усё прекупить.. А-ха-ха-ха! )))
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