Ямаль не хочет ехать на Олимпиаду

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не планирует выступать на Олимпийских играх.

Напомним, предстоящим летом состоится чемпионат Европы – 2024, после чего стартует Олимпиада.

— Было бы нелогично играть на Евро и Олимпиаде. То, что произошло с Педри, является примером того, что может случиться, — приводит слова Ямаля ElDesmarque.

При этом футболист не стал исключать своего участия в Олимпиаде в том случае, если сборная Испании не сможет пробиться в плей-офф чемпионата Европы.

В текущем сезоне 16-летний Ямаль провел 40 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и записал на свой счет семь результативных передач.