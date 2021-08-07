​Малком принёс сборной Бразилии золото Олимпийских игр

В субботу на Олимпийских играх в Токио проходил финальный матч мужского футбольного турнира. За золотые медали сражались сборные Бразилии и Испании. В основное время матча команды по разу огорчили друг друга – за бразильцев забил Кунья, а за испанцев отличился Оярсабаль.

После 90 минут на табло горел счёт 1:1, и игра перетекла в дополнительное время. Там всё и решилось. Автором победного гола стал Малком, который выступает за питерский «Зенит». Сборная Бразилии стала олимпийским чемпионом.

Напомним, что чуть ли не до последнего было непонятно, отпустит ли «Зенит» Малкома на Олимпиаду в Токио.Протокол игры