​Малком принёс сборной Бразилии золото Олимпийских игр

В субботу на Олимпийских играх в Токио проходил финальный матч мужского футбольного турнира. За золотые медали сражались сборные Бразилии и Испании. В основное время матча команды по разу огорчили друг друга – за бразильцев забил Кунья, а за испанцев отличился Оярсабаль.
После 90 минут на табло горел счёт 1:1, и игра перетекла в дополнительное время. Там всё и решилось. Автором победного гола стал Малком, который выступает за питерский «Зенит». Сборная Бразилии стала олимпийским чемпионом.
Напомним, что чуть ли не до последнего было непонятно, отпустит ли «Зенит» Малкома на Олимпиаду в Токио.Протокол игры
|(1:0) Кунья Матеус 45'
|61' Оярсабаль Микель (1:1)
|(2:1) Малком Филипе 108'
Дос Сантос Адербар • Nino Bahia • Карлос Диего Сантос • Соарес Дуглас • Арана Гильерме • Алвес Даниэл • Кунья Матеус • Гимараэс Бруно • Claudinho • Ришарлисон • Антони
Запасные: Малком Филипе • Ricardo Graca • Brenno • Рейнир Феррейра • Паулиньо II • Матеус Энрике • Менино Габриэль
Унай Симон • Гарсия Эрик • Торрес Пау • Кукурелья Марк • Хиль Оскар II • Мерино Микель • Гонсалес Педро • Субименди Мартин • Оярсабаль Микель • Асенсио Марко • Ольмо Дани
Запасные: Солер Карлос • Фернандес Альваро III • Миранда Хуан • Монкайола Хон • Хиль Бриан • Вальехо Хесус • Мир Рафа
07 августа. Стадион "Ниссан".