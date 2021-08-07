Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 184 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Олимпийские игры

​Малком принёс сборной Бразилии золото Олимпийских игр

07 Августа 2021 • 17:16 Комментировать (2)
Бразилия (до 23 лет)
2:1
Испания (до 23 лет)
окончен после доп. времени
1000 рублей бесплатная ставка

В субботу на Олимпийских играх в Токио проходил финальный матч мужского футбольного турнира. За золотые медали сражались сборные Бразилии и Испании. В основное время матча команды по разу огорчили друг друга – за бразильцев забил Кунья, а за испанцев отличился Оярсабаль.

После 90 минут на табло горел счёт 1:1, и игра перетекла в дополнительное время. Там всё и решилось. Автором победного гола стал Малком, который выступает за питерский «Зенит». Сборная Бразилии стала олимпийским чемпионом.

Напомним, что чуть ли не до последнего было непонятно, отпустит ли «Зенит» Малкома на Олимпиаду в Токио.Протокол игры

 
Бразилия (до 23 лет) 2:1 Испания (до 23 лет)
(1:0) Кунья Матеус 45'    
    61' Оярсабаль Микель (1:1)
(2:1) Малком Филипе 108'    
Дос Сантос Адербар Nino Bahia Карлос Диего Сантос Соарес Дуглас Арана Гильерме Алвес Даниэл Кунья Матеус Гимараэс Бруно Claudinho Ришарлисон Антони
Запасные: Малком Филипе Ricardo Graca Brenno Рейнир Феррейра Паулиньо II Матеус Энрике Менино Габриэль
Унай Симон Гарсия Эрик Торрес Пау Кукурелья Марк Хиль Оскар II Мерино Микель Гонсалес Педро Субименди Мартин Оярсабаль Микель Асенсио Марко Ольмо Дани
Запасные: Солер Карлос Фернандес Альваро III Миранда Хуан Монкайола Хон Хиль Бриан Вальехо Хесус Мир Рафа
07 августа. Стадион "Ниссан".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Испании Малком
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
JUMPER
07 Августа 2021 в 17:33
молодчина Малком!!!
ARTUR
07 Августа 2021 в 17:24
победили те кто больше этого хотел , Испания была слишком инертной
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен после доп. времени Бразилия (до 23 лет) 2:1 Испания (до 23 лет)
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Августа
17:46 · Олимпийские игры
Дани Алвес укрепил статус самого титулованного футболиста в истории 1
14:10 · Олимпийские игры
Бразилия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) - 2:1 (закончен) 1
06 Августа
22:55 · Олимпийские игры
Себальос пропустит финал Олимпиады
18:26 · Олимпийские игры
Мексика одолела Японию в матче за третье место Олимпиады в Токио - видео видео
14:19 · Олимпийские игры
​Сборная Мексики выиграла бронзу на Олимпиаде
11:58 · Олимпийские игры
Мексика (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) - 3:1 (закончен)
05 Августа
19:41 · Олимпийские игры
Дани Алвес: «Частичка моего сердца осталась в Испании»
13:14 · Олимпийские игры
Женская сборная США стала бронзовым призёром Олимпийских игр
04 Августа
17:25 · Олимпийские игры
Педри: «Мечтаю о золоте, но предпочитаю наслаждаться моментом»
03 Августа
18:46 · Олимпийские игры
​Пустовойтова назначена на финал женского турнира Олимпиады
16:38 · Олимпийские игры
​Асенсио вывел сборную Испании в финал Олимпийских игр
13:43 · Олимпийские игры
Сборная Бразилии победила Мексику в серии пенальти и стала финалистом Олимпийских игр 3
13:40 · Олимпийские игры
Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) - 0:1 (завершён)
10:59 · Олимпийские игры
Мексика (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) - 0:0, 1:4 пен. (закончен)
31 Июля
14:57 · Олимпийские игры
Сборная Бразилии прошла Египет по пути в полуфинал
Все новости
Рекомендуем
 