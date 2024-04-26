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Летние Олимпийские игры

«Реал» не отпустит Мбаппе на Олимпиаду, Федерация футбола Франции в курсе этого

26 Апреля 2024 • 21:23 Комментировать

Французский форвард Килиан Мбаппе ближайшим летом станет игроком мадридского «Реала».

Как передаёт AS, все необходимые вопросы между клубом и игроком уже улажены, контракт с футболистом подписан, по окончании сезона Килиан присоединится к «сливочным». Также отмечается, что «королевский» клуб связался с Федерацией футбола Франции и сообщил, что не планирует отпускать Мбаппе на предстоящую Олимпиаду, которая пройдёт с июля по август этого года.

Ожидается, что после Евро-2024 «Реал» даст Мбаппе отпуск, после чего будет ждать его в расположении команды перед летними сборами.


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