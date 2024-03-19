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Чемпионат Франции. Лига 1

Анри высказался о возможности выступления Мбаппе на Олимпиаде

19 Марта 2024 • 14:58 Комментировать

Главный тренер молодёжной сборной Франции Тьерри Анри высказался на тему возможного выступления Килиана Мбаппе на Олимпиаде.

Ранее появлялась информация о том, что «Реал», куда Мбаппе может перейти летом, не планирует отпускать игрока на Олимпийские игры.

«Мы до сих пор не знаем, где окажется Мбаппе. Посмотрим. Мы хотим иметь сильнейшую команду на Олимпиаде, но у нас нет уверенности. Это дискуссионный вопрос.

Я знал, что это будет трудно. Олимпийские игры пройдут во Франции, поэтому французские клубы помогут нам. А вот в отношении зарубежных клубов я подозревал их позицию. Я никогда не останавливался на первом «нет». Посмотрим, что мы сможем сделать. Решение за клубами, ведь это не даты ФИФА. Мы попробуем обсудить это. На деревьях много веток, и нужно опросить их всех. Есть немало имён, которых мы хотели бы пригласить. Но мы не знаем, где услышим «да». При этом кто-то может поменять клуб летом», - сказал Анри журналистам.

Мбаппе не будет давить на «Реал» из-за Олимпиады

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ПСЖ Сборная Франции Молодёжная Сборная Франции Тьерри Анри Килиан Мбаппе ещё теги
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