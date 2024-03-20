Состоялась жеребьёвка мужского футбольного турнира Олимпиады в Париже

Летом 2024 года в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Не останется в стороне от Олимпиады и футбол в виде традиционного турнира среди мужчин.

Вечером 20 марта путём жеребьёвки стал известен состав групп на грядущую Олимпиаду, правда, пока что он неполный – состав всех групп полностью определится позднее.

Группа А: Франция, США, победитель межконтинентального плей‑офф, Новая Зеландия;

Группа В: Аргентина, Марокко, третье место отбора в Азии, Украина;

Группа С: Второе место отбора в Азии, Испания, Египет, Доминиканская Республика;

Группа D: Первое место отбора в Азии, Парагвай, Мали, Израиль.

Местом финала олимпийского турнира по мужскому футболу 9 августа 2024 года станет домашняя арена «ПСЖ» - «Парк де Пренс».