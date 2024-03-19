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«Атлетико» не хочет отпускать Гризманна на Олимпиаду

19 Марта 2024 • 14:46 Комментировать

Летом во Франции пройдёт летняя Олимпиада. На футбольном турнире будут участвовать команды из игроков, родившихся не раньше 2001 года, однако каждая сборная может заявить трёх футболистов без возрастного лимита.

Как сообщает RMC Sport, олимпийская сборная Франции вряд ли может рассчитывать на нападающего Антуана Гризманна. Отмечается, что в настоящий момент «Атлетико» не желает отпускать игрока на Олимпийские игры.

Напомним, что Антуан Гризманн покинул расположение сборной Франции в марте из-за повреждения. Он играл в каждом из 84 предыдущих матчей «трёхцветных», и теперь эта невероятная серия оборвётся.

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Атлетико Мадрид Сборная Франции Антуан Гризманн ещё теги
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