Дешам высказался о позиции «Реала» по Олимпиаде

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о возможной поездке нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на Олимпийские игры.
«Этот вопрос лучше обсудить с Тьерри Анри. Что касается позиции мадридского «Реала» по Олимпиаде, то она немного устарела. Однако решение принимают бизнесмены. Если футбольный матч проводится не в назначенный ФИФА день, то они могут сказать «нет», - передает слова специалиста AS.
Ранее появилась информация, что «королевский» клуб не отпустит своих футболистов на Олимпиаду в Париже. Под запрет может попасть и Мбаппе, который должен перейти в «Реал» по окончании сезона.
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