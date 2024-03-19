Дешам высказался о позиции «Реала» по Олимпиаде

«Этот вопрос лучше обсудить с Тьерри Анри. Что касается позиции мадридского «Реала» по Олимпиаде, то она немного устарела. Однако решение принимают бизнесмены. Если футбольный матч проводится не в назначенный ФИФА день, то они могут сказать «нет», - передает слова специалиста AS.