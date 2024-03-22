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Тчуамени высказался о возможности сыграть на Олимпиаде

22 Марта 2024 • 14:36 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени высказался о возможности выступить на футбольном турнире летней Олимпиады.

«Очевидно, что участие в Олимпийских играх в своей стране – нечто экстраординарное. Это не то, что ты сможешь повторить в своей жизни. Но нашим работодателем является «Реал». Если клуб наложит вето, мы не сможем что-то сказать», - слова Тчуамени приводит на своих страницах Marca.

Отметим, что на Олимпиаде команды состоят из футболистов не старше 23 лет. При этом каждая команда может внести в заявку трёх игроков без возрастного лимита.

Анри высказался о возможности выступления Мбаппе на Олимпиаде

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Реал Мадрид Олимпиада Сборная Франции Орельен Тчуамени ещё теги
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