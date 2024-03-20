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Летние Олимпийские игры

Ротен: «Отношения Бензема со сборной Франции окончательно разорваны, он не вернётся»

20 Марта 2024 • 23:07 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
...
Аль-Фейха
29.03 22:00

Бывший французский футболист Жером Ротен считает, что возвращение Карима Бензема в сборную Франции невозможно ни при каких обстоятельствах.

Экс-форвард мадридского «Реала», ныне выступающий за саудовский «Аль-Иттихад», объявил об уходе из национальной команды после завершения чемпионата мира – 2022.

Несмотря на это, недавно игрок заявил, что не исключает возможность участия на предстоящей Олимпиаде в составе олимпийской сборной, которую возглавляет Тьерри Анри.

«Очевидно, что отношения Бензема со сборной окончательно разорваны. Они попытались восстановить их, но мы видели, что произошло на чемпионате мира», – заявил Ротен, которого поддержал другой известный экс-футболист Эммануэль Пети: «Думаю, совместная история Бензема и французской сборной подошла к концу, о какой бы команде ни шла речь. Я бы хотел увидеть его на Олимпиаде, но это невозможно», – цитирует GFFN Пети.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции Эммануэль Пети Жером Ротен Олимпийская сборная Франции ещё теги

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