Президент Франции Макрон высказался о желании увидеть Мбаппе на Олимпиаде

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает надеяться на выступление Килиана Мбаппе на домашней Олимпиаде.

Как известно, олимпийский футбольный турнир не входит в список ФИФА, поэтому клубы не обязаны отпускать туда игроков.

«Мы собираемся сделать всё [чтобы команда была конкурентоспособной]. Я доверяю французским и европейским клубам, если можно так сказать, если вы понимаете, что я имею в виду. Клубы должны сыграть свою роль, если мы хотим провести отличное шоу», - сказал Макрон.

«Говорю ли я о «Реале»? Именно это я имел в виду», - отметил Макрон с улыбкой.

«Я ещё не говорил об этом с Мбаппе, но я надеюсь, что его клуб даст добро. И другие клубы тоже», - сказал Макрон RMC Sport.

Ожидается, что летом Килиан Мбаппе станет игроком «Реала».

Отметим, что на олимпийский футбольный турнир каждая команда может заявить трёх игроков вне возрастного лимита.