Нигерийский политик умер во время просмотра матча против ЮАР

Во время просмотра матча 1/2 финала Кубка африканских наций скончался нигерийский политик Кайро Оджобо.

Трагедия случилась на 90-й минуте игры между Нигерией и ЮАР. Вторые сравняли счёт в самой концовке встречи и перевели матч в дополнительное время. Нигерийская газета «Punch» сообщила, что после того, как футболисты Южной Африки сравняли, политик что-то выкрикнул и потерял сознание. Медики констатировали смерть от сердечного приступа.

Нигерия в серии пенальти всё-таки оказалась сильнее ЮАР и вышла в финал. 11 февраля в финале Кубка африканцах наций Нигерия сыграет против Кот-д'Ивуара.