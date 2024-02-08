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Кубок африканских наций

Нигерийский политик умер во время просмотра матча против ЮАР

08 Февраля 2024 • 15:28 Комментировать
Нигерия
1:1
ЮАР

Во время просмотра матча 1/2 финала Кубка африканских наций скончался нигерийский политик Кайро Оджобо.

Трагедия случилась на 90-й минуте игры между Нигерией и ЮАР. Вторые сравняли счёт в самой концовке встречи и перевели матч в дополнительное время. Нигерийская газета «Punch» сообщила, что после того, как футболисты Южной Африки сравняли, политик что-то выкрикнул и потерял сознание. Медики констатировали смерть от сердечного приступа.

Нигерия в серии пенальти всё-таки оказалась сильнее ЮАР и вышла в финал. 11 февраля в финале Кубка африканцах наций Нигерия сыграет против Кот-д'Ивуара.


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