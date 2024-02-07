Обмен пенальти, удаление и остросюжетный ВАР: Сборная Нигерии вышла в финал Кубка Африки, победив ЮАР

В первом по хронологии полуфинале Кубка африканских наций встречались сборные Нигерии и Южно-Африканской Республики.

Сначала – про турнирный путь команд к полуфиналу. Нигерия стартовала на Кубке Африки с неожиданной ничьей против Экваториальной Гвинеи, однако затем у «суперорлов» всё пошло ровно. На групповом этапе они обыграли Кот-д'Ивуар и Гвинею-Бисау, а в матчах навылет победили команды Камеруна и Анголы.

Сборная ЮАР в своей группе проиграла Мали, разгромила Намибию и поделила очки с Тунисом. В 1/8 финала «бафана бафана» встретились с другой североафриканской сборной – Марокко. И полуфиналист ЧМ-2022 потерпел поражение. Ну а в четвертьфинале КАН-2023 ЮАР по пенальти оставил не у дел команду Кабо-Верде.

В полуфинале сборная Южно-Африканской Республики поначалу больше концентрировалась на обороне, что не помешало Ситоле нанести удар с приличной дистанции, после которого мяч поймал Нвабили. У нигерийцев Осимхен не делал разницу. «Африканские бразильцы» не спешили сильно открывать счёт.

Мудау из состава ЮАР очень хотел пенальти, когда попробовал сделать доставку справа, а мяч попал в руку Угелумбе. Однако главный арбитр после консультаций с видеоассистентами показал продолжать игру дальше. Ну и продолжили. Момент возник у Тау Перси, который с шестнадцати метров слабо пробил низом по центру в руки Нвабили.

Позже была у Тау Перси возможность выскочить один на один с Нвабили. Нападающий сборной Южной Африки, в общем-то, так и сделал, но далеко отпустил от себя мяч в руки голкипера. Дальше был ещё такой момент: Перси после заброса сделал скидку Макгопе, который ударил в правый угол, и нигерийцев выручил Нвабили.

В конце первого тайма Осимхен пробивал головой и не попал в правый угол. Ронвен Уильямс там вроде контролировал ситуацию, и если что, готов был включиться в дело. Осимхен сказал своё веское слово в середине второго тайма, заработав в пользу своей команды пенальти на Мвале. Трост-Эконг пробил с точки по центру и не прогадал (1:0).

Сборная ЮАР, конечно, пробовала отыграться. И ей удалось это сделать весьма нетривиально. Модиба отдал передачу Магкопе, тот примерно с линии штрафной пальнул с развороту – не попал в правый угол. А Осимхен, казалось, утвердил победу «суперорлов», замкнув на дальней штанге прострел справа от Осайи-Самуэля.

Но не всё было так просто. Вернее, получилось очень даже непросто. Первый вопрос возник насчёт офсайда – его у Осимхена не было. Однако главный арбитр всё равно пошёл смотреть видеповтор. Что там было? Альхассан на старте голевой атаки нигерийцев ударил по ногам Тау Перси, поэтому гол номинальных хозяев был отменён. Но и это ещё не всё по данному эпизоду!

Сколько таких случаев было, когда гол отменялся после ВАРа из-за фола в атаке? А сколько случаев было, когда так назначался пенальти в ворота команды, чей гол только что аннулировали? Теперь вышло именно так. Альхассан сфолил-то в своей штрафной площади, поэтому был назначен ответный одиннадцатиметровый. И Мокоена реализовал его по центру (1:1).

Тут уже психологическое преимущество было у южноафриканцев. Макгопа загубил отличный момент, шарахнув из центральной зоны выше створа. Чуть позже для Мудау было предоставлено прекрасное добивание после дальнего удара Мокоены. Умудрился Мудау в этом моменте пальнуть также поверх перекладины.

Осимхен перед своей заменой пробивал головой на старте второго тайма с подачи Эйны. Ну а потом пришёл черёд новой ВАР-канители. Моффи рухнул на газон на грани входа в чужую штрафную площадь. В подкате сфолил Кекана. Главный арбитр просмотрел видеоповтор и показал красную карточку Кекане за лишение соперника явной возможности забить гол.

Также рефери назначил штрафной удар, а не пенальти. Поскольку всё-таки нарушение правил имело место до штрафной площади. Кекана въехал за ленточку тогда, когда подкошенный им Моффи уже падал на газон. Со стандарта Ихеаначо нанёс прямой удар по воротам, и мяч намертво поймал Уильямс. Итог игрового времени – 1:1. Впереди маячила серия пенальти.

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Первой била в серии команда Нигерии. Моффи удачно ударил по центру створа (1:0 – здесь и далее в скобках счёт по пенальти). Нвабили отразил попытку Мокоены (1:0). Омеруо отправил мяч под левую штангу (2:0). Маямбела поразил противоположный угол (2:1). Ола Эйна послал мяч выше цели (2:1). Макгопа не переиграл Нвабили ударом в левую сторону (2:1).

Трост-Эконг загнал мяч в левый угол (3:1). Мвала увидел, куда упал Нвабили, и легко поразил ворота (3:2). А Ихеаначо поставил точку (4:2). Сборная Нигерии – в финале Кубка африканских наций! Такие люди, как Осимхен, Лукман, Айуоби и экс-форвард московского ЦСКА Ахмед Муса остаются претендентами на трофей.

Кирилл Иванцов